Генсек ООН назвав договір про торгівлю зброєю єдиним інструментом контролю в цій сфері
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш вважає Міжнародний договір про торгівлю зброєю єдиним прозорим інструментом у цій сфері, який є особливо важливим у період глобальної напруженості. Про це йдеться в поширеному в п'ятницю заяві генсека в зв'язку з відмовою США від ратифікації документа, передає УНН.
"Договір про торгівлю зброєю - це єдиний глобальний інструмент, спрямований на поліпшення прозорості та контролю за міжнародним оборотом озброєнь, - наголошується в заяві. - Він особливо важливий в даний час, коли ми бачимо зростання міжнародної напруженості".
Генсек також вказав, що договір став важливою віхою в зусиллях щодо забезпечення відповідальності за торгівлю зброєю.
Нагадаємо, раніше, у п'ятницю Трамп заявив, що попросить Сенат зупинити процес ратифікації Міжнародного договору про торгівлю зброєю, який був підписаний під час президентства Барака Обами.