Генсек ООН назвал договор о торговле оружием единственным инструментом контроля в этой сфере

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 103235 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 107551 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 110296 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 111414 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 138132 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 114441 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 139624 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144905 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130312 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130356 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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Генсек ООН назвал договор о торговле оружием единственным инструментом контроля в этой сфере

Генсек ООН назвал договор о торговле оружием единственным инструментом контроля в этой сфере

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 27 апреля. УНН. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш считает Международный договор о торговле оружием единственным прозрачным инструментом в этой сфере, который является особенно важным в период глобального напряженности. Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении генсека в связи с отказом США от ратификации документа, передает УНН.

"Договор о торговле оружием - это единственный глобальный инструмент, направленный на улучшение прозрачности и контроля за международным оборотом оружия, - отмечается в заявлении. - Он особенно важен в настоящее время, когда мы видим рост международной напряженности".

Генсек также указал, что договор стал важной вехой в усилиях по обеспечению ответственности за торговлю оружием.

Напомним, ранее, в пятницу Трамп заявил, что попросит Сенат остановить процесс ратификации Международного договора о торговле оружием, который был подписан во время президентства Барака Обамы.

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