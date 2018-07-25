Генсек ОБСЄ їде на Донбас
Київ • УНН
КИЇВ. 25 липня. УНН. Генеральний секретар Організації з безпеки і співробітництва в Європі Томас Гремінгер у п’ятницю, 27 липня, здійснить візит на схід України. Про це йдеться у повідомленні на сайті ОБСЄ, передає УНН.
В рамках візиту Гремінгера до східної України він поговорить про роль та діяльність ОБСЄ в Україні та за її межами.
Нагадаємо, бойовики продовжують обмежувати пересування представників ОБСЄ на Донбасі.
Нагадаємо, українська сторона СЦКК інформує, що збройні формування РФ, попри домовленості, щодо відведення озброєння, активно нарощують кількість військової техніки поблизу лінії розмежування.
Раніше, Президент України Петро Порошенко провів зустріч з президентом Парламентської асамблеї ОБСЄ Георгієм Церетел.