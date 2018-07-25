Генсек ОБСЄ їде на Донбас

КИЇВ. 25 липня. УНН. Генеральний секретар Організації з безпеки і співробітництва в Європі Томас Гремінгер у п’ятницю, 27 липня, здійснить візит на схід України. Про це йдеться у повідомленні на сайті ОБСЄ, передає УНН.