Генсек ОБСЕ едет на Донбасс

В рамках визита Гремингера в восточную Украину он поговорит о роли и деятельности ОБСЕ в Украине и за ее пределами.

Напомним, боевики продолжают ограничивать передвижения представителей ОБСЕ на Донбассе.

Напомним, украинская сторона СЦКК информирует, что вооруженные формирования РФ, несмотря на договоренности, по отводу вооружения, активно наращивают количество военной техники вблизи линии разграничения.

Ранее, Президент Украины Петр Порошенко провел встречу с президентом Парламентской ассамблеи ОБСЕ Георгием Церетели.