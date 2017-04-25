Генсек ОБСЄ вирішив скоротити візит до РФ

"З урахуванням недавнього інциденту я вирішив скоротити своє перебування тут до мінімуму", – сказав Л.Заньєр.

Генсек ОБСЄ також висловив переконання, що винні в загибелі і пораненні спостерігачів ОБСЄ будуть покарані.

Нагадаємо, візит Л.Заньєра до РФ відбувається після підриву автомобіля СММ ОБСЄ на Луганщині, внаслідок чого загинув один член місії, ще двоє отримали поранення.