Генсек ОБСЄ вирішив скоротити візит до РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 25 квітня. УНН. Генеральний секретар ОБСЄ Ламберто Заньєр вирішив скоротити свій візит до Росії у зв’язку із загибеллю співробітника спеціальної моніторингової місії (СММ) ОБСЄ і поранення ще двох на Донбасі, передає УНН з посиланням на Радіо Свобода.
"З урахуванням недавнього інциденту я вирішив скоротити своє перебування тут до мінімуму", – сказав Л.Заньєр.
Генсек ОБСЄ також висловив переконання, що винні в загибелі і пораненні спостерігачів ОБСЄ будуть покарані.
Нагадаємо, візит Л.Заньєра до РФ відбувається після підриву автомобіля СММ ОБСЄ на Луганщині, внаслідок чого загинув один член місії, ще двоє отримали поранення.