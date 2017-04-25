Генсек ОБСЕ решил сократить визит в РФ

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 21225 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 82226 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 141937 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 111439 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 113190 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 110378 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 102655 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106497 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103154 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 150181 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Актуальное
Генсек ОБСЕ решил сократить визит в РФ

Генсек ОБСЕ решил сократить визит в РФ

Киев  •  УНН

 • 11668 просмотра

КИЕВ. 25 апреля. УНН. Генеральный секретарь ОБСЕ Ламберто Заньер решил сократить свой визит в Россию в связи с гибелью сотрудника специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ и ранения еще двух на Донбассе, передает УНН со ссылкой на Радио Свобода.

"С учетом недавнего инцидента я решил сократить свое пребывание здесь к минимуму", - сказал Л.Заньер.

Генсек ОБСЕ также выразил убеждение, что виновные в гибели и ранении наблюдателей ОБСЕ будут наказаны.

Напомним, визит Л.Заньера в РФ состоялся после подрыва автомобиля СММ ОБСЕ в Луганськой области, в результате чего погиб один член миссии, еще двое получили ранения.

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