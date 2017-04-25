Генсек ОБСЕ решил сократить визит в РФ

"С учетом недавнего инцидента я решил сократить свое пребывание здесь к минимуму", - сказал Л.Заньер.

Генсек ОБСЕ также выразил убеждение, что виновные в гибели и ранении наблюдателей ОБСЕ будут наказаны.

Напомним, визит Л.Заньера в РФ состоялся после подрыва автомобиля СММ ОБСЕ в Луганськой области, в результате чего погиб один член миссии, еще двое получили ранения.