Генсек ОБСЕ решил сократить визит в РФ
Киев • УНН
КИЕВ. 25 апреля. УНН. Генеральный секретарь ОБСЕ Ламберто Заньер решил сократить свой визит в Россию в связи с гибелью сотрудника специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ и ранения еще двух на Донбассе, передает УНН со ссылкой на Радио Свобода.
"С учетом недавнего инцидента я решил сократить свое пребывание здесь к минимуму", - сказал Л.Заньер.
Генсек ОБСЕ также выразил убеждение, что виновные в гибели и ранении наблюдателей ОБСЕ будут наказаны.
Напомним, визит Л.Заньера в РФ состоялся после подрыва автомобиля СММ ОБСЕ в Луганськой области, в результате чего погиб один член миссии, еще двое получили ранения.