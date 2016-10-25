Генсек НАТО закликав країни-союзниці боротися з російською пропагандою
Київ • УНН
КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг закликав країни альянсу до активнішої протидії розгорнутій Російською Федерацією пропаганді, передає УНН з посиланням на "Радіо Свобода".
“Чеська Республіка й інші країни роблять у цьому напрямку зусилля, які ми вітаємо. Крім цього, хочу наголосити, що основна відповідальність за участь у різних (пропагандистських) дискусіях в різних державах НАТО лежить саме на цих країнах. Те, що ми робимо для протидії цьому в Брюсселі — надання фактів, координація роботи — це лише частина, бо самі дискусії та протидія пропаганді мають відбуватися у самих цих державах”, — заявив генсекретар НАТО.
Також Й.Столтенберґ заявив, що НАТО не проводить пропаганду проти РФ у відповідь.
“НАТО не бореться із пропагандою, вдаючись до пропаганди у відповідь. Ми розуміємо, що в перспективі правда візьме гору. Найкращою відповіддю на пропаганду є факти, правда й відкриті демократичні дискусії”, — заявив Генсек.
Як повідомляв УНН, НАТО має відповідь на російські "Іскандери" під Калінінградом.