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15 марта, 19:03 • 115999 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 169181 просмотра

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"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

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Генсек НАТО призвал страны-союзницы бороться с российской пропагандой

Генсек НАТО призвал страны-союзницы бороться с российской пропагандой

Киев • УНН

 • 8488 просмотра

КИЕВ. 25 октября. УНН. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал страны альянса до активного противодействия развернутой Российской Федерацией пропаганде, передает УНН со ссылкой на " Радио Свобода ".

"Чехия и другие страны делают в этом направлении усилия, которые мы приветствуем. Кроме этого, хочу отметить, что основная ответственность за участие в различных (пропагандистских) дискуссиях в различных государствах НАТО лежит именно на этих странах. То, что мы делаем для противодействия этому в Брюсселе - предоставление фактов, координация работы - это только часть, потому что сами дискуссии и противодействие пропаганде должны проходить в самих этих государствах ", - заявил генеральный секретарь НАТО.

Также Й.Столтенберґ заявил, что НАТО не проводит пропаганду против РФ в ответ.

"НАТО не борется с пропагандой, прибегая к пропаганде в ответ. Мы понимаем, что в перспективе правда восторжествует. Лучшим ответом на пропаганду факты, правда и открытые демократические дискуссии ", - заявил Генсек.

Как сообщал УНН, НАТО имеет ответ на российские "Искандеры" под Калининградом .

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