Генсек НАТО призвал страны-союзницы бороться с российской пропагандой

"Чехия и другие страны делают в этом направлении усилия, которые мы приветствуем. Кроме этого, хочу отметить, что основная ответственность за участие в различных (пропагандистских) дискуссиях в различных государствах НАТО лежит именно на этих странах. То, что мы делаем для противодействия этому в Брюсселе - предоставление фактов, координация работы - это только часть, потому что сами дискуссии и противодействие пропаганде должны проходить в самих этих государствах ", - заявил генеральный секретарь НАТО.

Также Й.Столтенберґ заявил, что НАТО не проводит пропаганду против РФ в ответ.

"НАТО не борется с пропагандой, прибегая к пропаганде в ответ. Мы понимаем, что в перспективе правда восторжествует. Лучшим ответом на пропаганду факты, правда и открытые демократические дискуссии ", - заявил Генсек.

Как сообщал УНН, НАТО имеет ответ на российские "Искандеры" под Калининградом .