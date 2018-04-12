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Генсек НАТО закликав допустити спостерігачів на місце хіматаки в Сирії

Генсек НАТО закликав допустити спостерігачів на місце хіматаки в Сирії

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 квітня. УНН. Генеральний секретар НАТО Йєнс Столтенберг закликав допустити міжнародних спостерігачів на місце хімічної атаки в Сирії. Про це він заявив на спільній прес-конференції з прем'єр-міністром Словаччини Петером Пеллегріні, передає УНН.

"Ми обговорили ситуацію в Сирії. Ми найрішучішим чином засуджуємо використання хімічної зброї. Остання атака була жахливою, стала причиною смерті десятків людей, в тому числі великої кількості дітей", - сказав він.

"Ми закликаємо сирійський режим і його прихильників забезпечити повний і безперешкодний доступ для міжнародної медичної допомоги та міжнародним спостерігачам на те місце", - додав Генсек НАТО.

З його слів, НАТО вважає використання хімічної зброї "загрозою міжнародному миру і безпеці".

"І причетні до цього повинні понести відповідальність. Ми повинні зробити все можливе, щоб захистити заборону на використання хімічної зброї", - зазначив Генсек НАТО.

Нагадаємо, французький президент Макрон заявив, що Франція буде діяти в Сирії, коли перевірить всю інформацію.

Канцлер ФРН Меркель заявила, що Німеччина не приєднається до військових дій проти сирійського уряду у відповідь на атаку з використанням отруйного газу в районі Східної Гути, але підтримує зусилля Заходу.

Як повідомляв УНН, представники благодійної організації "Білі каски" раніше повідомили, що 7 квітня під час атаки сил режиму Асада в районі Східна Гута було застосовано хімічну зброю. За їхніми даними, з вертольота була скинута бочкова бомба з хімікатами. У ВООЗ повідомили, що близько 500 осіб могли постраждати від хіматаки на Думу.

Сирія спростувала повідомлення про хімічну атаку в Східній Гуті, назвавши їх дезінформацією, покликаною перешкодити сирійської армії в справі відновлення контролю над цим регіоном.

Пізніше президент США Дональд Трамп пригрозив Росії новими ракетними ударами по Сирії. Так американський лідер відреагував на нещодавні заяви з боку російського посла в Лівані Олександра Засипкіна, який застеріг, що Росія буде збивати всі випущені в бік Сирії ракети і знищить місця їх запуску.

Тим часом у Пентагоні заявили, що готові до військової відповіді на хіматаку в Сирії, якщо це буде необхідно і якщо президент Трамп прийме відповідне рішення. Однак, 11 квітня CNN повідомив, що у Трампа ще немає остаточного рішення щодо удару по Сирії.

У той же час ЗМІ повідомили, що ракетний есмінець США наблизився до військово-морської бази РФ в Сирії, а другий - на підході.

Також не виключено, що до військової операції приєднається Велика Британія. За даними The Telegraph, до берегів Сирії вже відправлені британські підводні човни з крилатими ракетами. Крім того, за даними The Times, в бойових діях можуть бути задіяні літаки з військової бази Акротірі на Кіпрі.

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