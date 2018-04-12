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Генсек НАТО призвал допустить наблюдателей на место химатаки в Сирии

Генсек НАТО призвал допустить наблюдателей на место химатаки в Сирии

Киев  •  УНН

 • 7654 просмотра

КИЕВ. 12 апреля. УНН. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал допустить международных наблюдателей на место химической атаки в Сирии. Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с премьер-министром Словакии Петером Пеллегрини, передает УНН.

"Мы обсудили ситуацию в Сирии. Мы самым решительным образом осуждаем использование химического оружия. Последняя атака была ужасающей, стала причиной смерти десятков людей, в том числе большого количества детей", - сказал он.

"Мы призываем сирийский режим и его сторонников обеспечить полный и беспрепятственный доступ для международной медицинской помощи и международным наблюдателям на то место", - добавил Генсек НАТО.

С его слов, НАТО считает использование химического оружия "угрозой международному миру и безопасности".

"И причастные к этому должны понести ответственность. Мы должны сделать все возможное, чтобы защитить запрет на использование химического оружия", - отметил Генсек НАТО.

Напомним, французский президент Макрон заявил, что Франция будет действовать в Сирии, когда проверит всю информацию.

Канцлер ФРГ Меркель заявила, что Германия не присоединится к военным действиям против сирийского правительства в ответ на атаку с использованием ядовитого газа в районе Восточной Гуты, но поддерживает усилия Запада.

Как сообщал УНН, представители благотворительной организации "Белые каски" ранее сообщили, что 7 апреля во время атаки сил режима Асада в районе Восточная Гута было применено химическое оружие. По их данным, с вертолета была сброшена бочковая бомба с химикатами. В ВОЗ сообщили, что около 500 человек могли пострадать от химатаки на Думу.

Сирия опровергла сообщения о химической атаке в Восточной Гуте, назвав их дезинформацией, призванной помешать сирийской армии в деле восстановления контроля над этим регионом.

Позже президент США Дональд Трамп пригрозил России новыми ракетными ударами по Сирии. Так американский лидер отреагировал на недавние заявления со стороны российского посла в Ливане Александра Засыпкина, который предостерег, что Россия будет сбивать все выпущенные в сторону Сирии ракеты и уничтожит места их запуска.

Между тем в Пентагоне заявили, что готовы к военному ответу на химатаку в Сирии, если это будет необходимо и если президент Трамп примет соответствующее решение. Однако, 11 апреля CNN сообщил, что у Трампа еще нет окончательного решения относительно удара по Сирии.

В то же время СМИ сообщили, что ракетный эсминец США приблизился к военно-морской базы РФ в Сирии, а второй - на подходе.

Также не исключено, что к военной операции присоединится Великобритания. По данным The Telegraph, к берегам Сирии уже отправлены британские подлодки с крылатыми ракетами. Кроме того, по данным The Times, в боевых действиях могут быть задействованы самолеты с военной базы Акротири на Кипре.

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