Генсек НАТО вважає важливим діалог з РФ в умовах “зростання напруженості”
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. Генсек НАТО Йенс Столтенберг на полях зустрічі представників міжнародної коаліції боротьби з терористичним угрупуванням “Ісламська держава” заявив про важливість діалогу між країнами НАТО та Росією. Про це УНН повідомляє з посиланням на Reuters.
“Під час зростання напруженості ще більш важливо, щоб ми говорили один з одним і підтримували відкритими лінії для військових і політичних контактів”, — сказав Генсек.
Столтенберг зазначив, що недавно відбулася телефонна розмова голови військового комітету НАТО Петра Павела з російським начальником Генштабу Валерієм Герасимовим.
“Павел сказав, що минулого місяця він сподівався провести перший за останні два роки телефонний дзвінок з російськими військовими керівниками. Під час розмови він мав розповісти, чому НАТО вважає, що найбільший військовий вплив альянсу після закінчення холодної війни не представляє загрози для Кремля”, — йдеться у статті.
Водночас Генсек не сказав, коли відбудеться наступне засідання ради Росія-НАТО.