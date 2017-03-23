Генсек НАТО считает важным диалог с РФ в условиях "роста напряженности"

"Во время роста напряженности еще более важно, чтобы мы говорили друг с другом и поддерживали открытыми линии для военных и политических контактов", - сказал генсек.

Й.Столтенберг отметил, что недавно состоялся телефонный разговор председателя военного комитета НАТО Петра Павела с российским начальником Генштаба Валерием Герасимовым.

"Павел сказал, что в прошлом месяце он надеялся провести первый за последние два года телефонный звонок с российскими военными руководителями. Во время разговора он должен был рассказать, почему НАТО считает, что самый большое военное влияние альянса после окончания холодной войны не представляет угрозы для Кремля", - говорится в статье.

В то же время Генсек не сказал, когда состоится следующее заседание совета Россия-НАТО.