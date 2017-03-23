Генсек НАТО считает важным диалог с РФ в условиях "роста напряженности"

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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача
06:47 • 43184 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 105356 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 120771 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 179879 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 131226 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 125503 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 117814 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106545 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107571 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103923 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Генсек НАТО считает важным диалог с РФ в условиях "роста напряженности"

Генсек НАТО считает важным диалог с РФ в условиях "роста напряженности"

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 23 марта. УНН. Генсек НАТО Йенс Столтенберг на полях встречи представителей международной коалиции борьбы с террористической группировкой "Исламское государство" заявил о важности диалога между странами НАТО и Россией. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Reuters.

"Во время роста напряженности еще более важно, чтобы мы говорили друг с другом и поддерживали открытыми линии для военных и политических контактов", - сказал генсек.

Й.Столтенберг отметил, что недавно состоялся телефонный разговор председателя военного комитета НАТО Петра Павела с российским начальником Генштаба Валерием Герасимовым.

"Павел сказал, что в прошлом месяце он надеялся провести первый за последние два года телефонный звонок с российскими военными руководителями. Во время разговора он должен был рассказать, почему НАТО считает, что самый большое военное влияние альянса после окончания холодной войны не представляет угрозы для Кремля", - говорится в статье.

В то же время Генсек не сказал, когда состоится следующее заседание совета Россия-НАТО.

 

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