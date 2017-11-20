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Генсек НАТО попередив Канаду про російські кібератаки

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 листопада. УНН. Канада та інші країни НАТО повинні більше робити для того, щоб протистояти використанню Росією засобів кібервійни, які зростають і розвиваються. Про це заявив Генеральний секретар НАТО Йєнс Столтенберг в ефірі CBC Radio, передає УНН.

"Це загроза, яка постійно розвивається, і ми повинні постійно пристосовуватися", - сказав Й.Столтенберг.

З його слів, кіберзагрози набувають різних форм і можуть бути націлені на кого завгодно.

"Раніше ми бачили більшість атак на кібермережі штаб-квартири НАТО, тепер ми спостерігаємо більше атак на мобільні телефони солдатів", - додав Генсек НАТО.

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"Певною мірою кожна країна є сусідом Росії, тому що кіберпростір не визнає ніяких кордонів, тому також можна сказати, що Канада є сусідом Росії", - сказав міністр оборони Естонії Юрі Луйк.

Ця цифрова близькість, за словами Ю.Луйка, означає, що Канада не повинна дивуватися, якщо Росія спробує втрутитися в федеральні вибори в країні в 2019 році.

"На сьогодні немає сумнівів в тому, що ми маємо справу з російським урядом, який має дуже агресивний підхід до Заходу. Це не лише країни Балтії, але, дійсно, якщо подивитися на те, що відбувається в інших країнах, в великих союзницьких країнах, - втручання у вибори, різні референдуми, я маю на увазі, що це дуже агресивний гібридний підхід до Заходу в цілому", - сказав він.

"Це не гра, це серйозна справа", - додав естонський міністр.

Нагадаємо, Україна готова поділитися з ЄС досвідом протидії кібератакам.

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