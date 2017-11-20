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Генсек НАТО предупредил Канаду о российских кибератаках

Генсек НАТО предупредил Канаду о российских кибератаках

Киев  •  УНН

 • 12445 просмотра

КИЕВ. 20 ноября. УНН. Канада и другие страны НАТО должны больше делать для того, чтобы противостоять растущему и все более изощренному использованию Россией средств кибервойны. Об этом заявил Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в эфире CBC Radio, передает УНН.

"Это постоянно развивающаяся угроза, и мы должны постоянно приспосабливаться", - сказал Й.Столтенберг.

С его слов, киберугрозы приобретают разные формы и могут быть нацелены на кого угодно.

"Раньше мы видели большинство атак на киберсети штаб-квартиры НАТО, теперь мы наблюдаем больше атак на мобильные телефоны солдат", - добавил Генсек НАТО.

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"В какой-то мере каждая страна является соседом России, потому что киберпространство не признает никаких границ, поэтому также можно сказать, что Канада является соседом России", - сказал министр обороны Эстонии Юри Луйк.

Эта цифровая близость, по словам Ю.Луйка, означает, что Канада не должна удивляться, если Россия попытается вмешаться в федеральные выборы в стране в 2019 году.

"В настоящий момент нет сомнений в том, что мы имеем дело с российским правительством, которое имеет очень агрессивный подход к Западу. Это не только страны Балтии, но, действительно, если посмотреть на то, что происходит в других странах, в крупных союзнических странах, - вмешательство в выборы, различные референдумы, я имею в виду, что это очень агрессивный гибридный подход к Западу в целом", - сказал он.

"Это не игра, это серьезное дело", - добавил эстонский министр.

Напомним, Украина готова поделиться с ЕС опытом противодействия кибератакам.

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