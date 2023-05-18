Генсек НАТО: на саміті у Вільнюсі очікуємо нових 2% інвестицій в оборону
Київ • УНН
КИЇВ. 19 травня. УНН. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що очікує на саміті альянсу у Вільнюсі домовленість від членів НАТО витрачати 2% свого валового внутрішнього продукту на оборону повідомляє УНН з посиланням на Yahoo.
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Країни НАТО повинні "докласти більше зобов’язань", – сказав Столтенберг на спільній пресконференції з прем’єр-міністром Португалії Антоніо Коштою в Лісабоні.
"Я вітаю нещодавнє збільшення витрат Португалії на оборону, але всі наші союзники повинні зробити більше", - додав він.
Деталі
Глава НАТО неодноразово закликав союзників прискорити збільшення витрат на оборону, оскільки світ "став небезпечнішим" після вторгнення Росії в Україну минулого року.
Згідно зі звітом генсека, 7 із 30 країн альянсу досягли поточної мети у 2% ВВП у 2022 році – на одну менше, ніж у 2021 році, до війни в Україні.
Столтенберг заявив, що на Вільнюському саміті 11-12 липня альянс надішле "сильний сигнал підтримки" Україні.
"Я очікую, що наші союзники погодять багаторічну програму допомоги, щоб дати можливість Україні перейти від радянської епохи до доктрин, обладнання та навчання НАТО та досягти оперативної сумісності з союзниками по НАТО", – додав він.
Доповнення
Відповідно до оцінок, у щорічному звіті генерального секретаря НАТО, опублікованому в березні, Португалія витратила 1,38% ВВП на оборону в 2022 році, що більше, ніж у попередньому році, але все ще нижче цільового показника в 2% ВВП, визначеного НАТО.
Цьогоріч португальський уряд планує збільшити витрати до 1,66% - мета, яка спочатку була поставлена на 2024 рік - і досягти 2% до кінця десятиліття, заявила в лютому міністр оборони Хелена Каррейрас.
Нагадаємо
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що міністри оборони країн НАТО, як очікується, обговорюватимуть питання можливої передачі Україні сучасних західних винищувачів на зустрічі у червні, перед самітом Альянсу.