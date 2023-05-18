Генсек НАТО: на саміті у Вільнюсі очікуємо нових 2% інвестицій в оборону

ukru
Ексклюзив
07:03 • 6071 перегляди

У МОЗ забули, які ліки внесли до ТОП-100 і не змогли пояснити, чому до переліку увійшов клофелін

Ексклюзив
05:38 • 21246 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення

29 березня, 17:57 • 281324 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 379474 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 311048 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 10:47 • 344824 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 308040 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

28 березня, 18:00 • 223556 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 207026 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 165586 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
2.6 м/с
88 %
745 мм
Похмуро, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
На Хмельниччині 4 роки тюрми отримав чоловік, який ухилявся від служби через помилку в прізвищі на повістці

На Хмельниччині 4 роки тюрми отримав чоловік, який ухилявся від служби через помилку в прізвищі на повістці

30 березня, 21:59 • 21978 перегляди
Президент Фінляндії пропонує Трампу встановити дедлайн припинення вогню в Україні

Президент Фінляндії пропонує Трампу встановити дедлайн припинення вогню в Україні

30 березня, 22:55 • 25666 перегляди
Україна атакувала Кримський міст ракетами ATACMS влітку 2024 всупереч позиції США - NYT

Україна атакувала Кримський міст ракетами ATACMS влітку 2024 всупереч позиції США - NYT

31 березня, 01:13 • 33867 перегляди
Трамп погрожує Зеленському через угоду щодо корисних копалин

Трамп погрожує Зеленському через угоду щодо корисних копалин

31 березня, 01:32 • 33255 перегляди
Нічний російський обстріл Харкова: шість влучань в Київському районі

Нічний російський обстріл Харкова: шість влучань в Київському районі

04:23 • 31513 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 400352 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 543061 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 575653 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 572496 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 472072 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Робітник" зі Стейтемом лідирує

"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Робітник" зі Стейтемом лідирує

06:27 • 10439 перегляди
Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

30 березня, 08:26 • 208319 перегляди
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 17:57 • 379470 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 177885 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 168634 перегляди
Актуальне
Генсек НАТО: на саміті у Вільнюсі очікуємо нових 2% інвестицій в оборону

Генсек НАТО: на саміті у Вільнюсі очікуємо нових 2% інвестицій в оборону

Київ • УНН

 • 220741 перегляди

КИЇВ. 19 травня. УНН. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що очікує на саміті альянсу у Вільнюсі домовленість від членів НАТО витрачати 2% свого валового внутрішнього продукту на оборону повідомляє УНН з посиланням на Yahoo.

Цитата 

Країни НАТО повинні "докласти більше зобов’язань", – сказав Столтенберг на спільній пресконференції з прем’єр-міністром Португалії Антоніо Коштою в Лісабоні.

"Я вітаю нещодавнє збільшення витрат Португалії на оборону, але всі наші союзники повинні зробити більше", - додав він.

Деталі 

Глава НАТО неодноразово закликав союзників прискорити збільшення витрат на оборону, оскільки світ "став небезпечнішим" після вторгнення Росії в Україну минулого року.

Згідно зі звітом генсека, 7 із 30 країн альянсу досягли поточної мети у 2% ВВП у 2022 році – на одну менше, ніж у 2021 році, до війни в Україні.

Столтенберг заявив, що на Вільнюському саміті 11-12 липня альянс надішле "сильний сигнал підтримки" Україні.

"Я очікую, що наші союзники погодять багаторічну програму допомоги, щоб дати можливість Україні перейти від радянської епохи до доктрин, обладнання та навчання НАТО та досягти оперативної сумісності з союзниками по НАТО", – додав він.

Доповнення

Відповідно до оцінок, у щорічному звіті генерального секретаря НАТО, опублікованому в березні, Португалія витратила 1,38% ВВП на оборону в 2022 році, що більше, ніж у попередньому році, але все ще нижче цільового показника в 2% ВВП, визначеного НАТО.

Цьогоріч  португальський уряд планує збільшити витрати до 1,66% - мета, яка спочатку була поставлена ​​на 2024 рік - і досягти 2% до кінця десятиліття, заявила в лютому міністр оборони Хелена Каррейрас.

Нагадаємо 

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що міністри оборони країн НАТО, як очікується, обговорюватимуть питання можливої передачі Україні сучасних західних винищувачів на зустрічі у червні, перед самітом Альянсу. 

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Tesla
$263.83
Brent
$72.72
Bitcoin
$82,049.40
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$41.05
Золото
$3,149.55
Ethereum
$1,804.21