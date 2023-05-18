Генсек НАТО: на саммите в Вильнюсе ожидаем новых 2% инвестиций в оборону
Киев • УНН
КИЕВ. 19 мая. УНН. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что ожидает на саммите альянса в Вильнюсе договоренность от членов НАТО тратить 2% своего валового внутреннего продукта на оборону сообщает УНН со ссылкой на Yahoo.
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Страны НАТО должны "приложить больше обязательств", - сказал Столтенберг на совместной пресс-конференции с премьер-министром Португалии Антонио Коштой в Лиссабоне.
"Я приветствую недавнее увеличение расходов Португалии на оборону, но все наши союзники должны сделать больше", – добавил он.
Детали
Глава НАТО неоднократно призвал союзников ускорить увеличение расходов на оборону, поскольку мир стал более опасным после вторжения России в Украину в прошлом году.
Согласно отчету генсека, 7 из 30 стран альянса достигли текущей цели в 2% ВВП в 2022 году – на одну меньше, чем в 2021 году, до войны в Украине.
Столтенберг заявил, что на Вильнюсском саммите 11-12 июля альянс направит "сильный сигнал поддержки" Украине.
"Я ожидаю, что наши союзники согласуют многолетнюю программу помощи, чтобы дать возможность Украине перейти от советской эпохи к доктринам, оборудованию и обучению НАТО и достичь оперативной совместимости с союзниками по НАТО", - добавил он.
Дополнение
Согласно оценкам, в ежегодном отчете генерального секретаря НАТО, опубликованном в марте, Португалия потратила 1,38% ВВП на оборону в 2022 году, что больше, чем в предыдущем году, но все еще ниже целевого показателя в 2% ВВП, определенного НАТО.
В этом году португальское правительство планирует увеличить расходы до 1,66% – цель, которая первоначально была поставлена на 2024 год – и достичь 2% к концу десятилетия, заявила в феврале министр обороны Хелена Каррейрас.
Напомним
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что министры обороны стран НАТО, как ожидается, будут обсуждать вопросы возможной передачи Украине современных западных истребителей на встрече в июне перед саммитом Альянса.