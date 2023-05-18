Генсек НАТО: на саммите в Вильнюсе ожидаем новых 2% инвестиций в оборону

ukru
13 марта, 19:26 • 50693 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

13 марта, 15:57 • 105784 просмотра

рф согласна на прекращение огня в Украине, но есть нюансы - путин

Эксклюзив
13 марта, 13:47 • 108257 просмотра

Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

Эксклюзив
13 марта, 13:40 • 108377 просмотра

Легализация криптовалюты позволит получить дополнительный источник наполнения госбюджета - экономист

13 марта, 13:25 • 102107 просмотра

Дело о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года: ЕСПЧ назвал Украину виновной, но признал влияние рф

13 марта, 10:29 • 96446 просмотра

Рада поддержала снижение штрафов за несвоевременное уточнение данных в ТЦК

Эксклюзив
13 марта, 06:36 • 110563 просмотра

Лунное затмение 14 марта 2025 года: влияние на судьбу, эмоции и глобальные события

13 марта, 06:19 • 131492 просмотра

россия представила США список требований для соглашения о прекращении войны против Украины - Reuters

12 марта, 19:49 • 171574 просмотра

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 15:33 • 202668 просмотра

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Мы обсуждали с Украиной участки земли, которые будут сохранены и потеряны, в том числе и ЗАЭС - Трамп

Мы обсуждали с Украиной участки земли, которые будут сохранены и потеряны, в том числе и ЗАЭС - Трамп

13 марта, 17:25 • 44502 просмотра
Трамп о Гренландии: думаю, что ее аннексия произойдет

Трамп о Гренландии: думаю, что ее аннексия произойдет

13 марта, 17:32 • 39515 просмотра
Ресурсное соглашение с Украиной у нас будет - Трамп

Ресурсное соглашение с Украиной у нас будет - Трамп

13 марта, 18:05 • 26011 просмотра
Трамп допустил возможность "шатдауна" в США

Трамп допустил возможность "шатдауна" в США

13 марта, 18:27 • 48412 просмотра
Оккупанты атаковали Харьков "шахедом", на город еще идут беспилотники - мэр

Оккупанты атаковали Харьков "шахедом", на город еще идут беспилотники - мэр

13 марта, 18:44 • 27914 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 171574 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 202668 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 144301 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 150791 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 187276 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 66132 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

13 марта, 12:00 • 103766 просмотра
На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

13 марта, 07:35 • 120776 просмотра
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 156448 просмотра
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 163314 просмотра
Актуальное
Генсек НАТО: на саммите в Вильнюсе ожидаем новых 2% инвестиций в оборону

Генсек НАТО: на саммите в Вильнюсе ожидаем новых 2% инвестиций в оборону

Киев • УНН

 • 220741 просмотра

КИЕВ. 19 мая. УНН. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что ожидает на саммите альянса в Вильнюсе договоренность от членов НАТО тратить 2% своего валового внутреннего продукта на оборону сообщает УНН со ссылкой на Yahoo.

Цитата

Страны НАТО должны "приложить больше обязательств", - сказал Столтенберг на совместной пресс-конференции с премьер-министром Португалии Антонио Коштой в Лиссабоне.

"Я приветствую недавнее увеличение расходов Португалии на оборону, но все наши союзники должны сделать больше", – добавил он.

Детали

Глава НАТО неоднократно призвал союзников ускорить увеличение расходов на оборону, поскольку мир стал более опасным после вторжения России в Украину в прошлом году.

Согласно отчету генсека, 7 из 30 стран альянса достигли текущей цели в 2% ВВП в 2022 году – на одну меньше, чем в 2021 году, до войны в Украине.

Столтенберг заявил, что на Вильнюсском саммите 11-12 июля альянс направит "сильный сигнал поддержки" Украине.

"Я ожидаю, что наши союзники согласуют многолетнюю программу помощи, чтобы дать возможность Украине перейти от советской эпохи к доктринам, оборудованию и обучению НАТО и достичь оперативной совместимости с союзниками по НАТО", - добавил он.

Дополнение

Согласно оценкам, в ежегодном отчете генерального секретаря НАТО, опубликованном в марте, Португалия потратила 1,38% ВВП на оборону в 2022 году, что больше, чем в предыдущем году, но все еще ниже целевого показателя в 2% ВВП, определенного НАТО.

В этом году португальское правительство планирует увеличить расходы до 1,66% – цель, которая первоначально была поставлена на 2024 год – и достичь 2% к концу десятилетия, заявила в феврале министр обороны Хелена Каррейрас.

Напомним

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что министры обороны стран НАТО, как ожидается, будут обсуждать вопросы возможной передачи Украине современных западных истребителей на встрече в июне перед саммитом Альянса.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира

Обратиться по вопросам размещения рекламы