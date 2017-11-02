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Генпрокурор зустрівся з ініціативною групою з підтримки прикордонника Колмогорова

Генпрокурор зустрівся з ініціативною групою з підтримки прикордонника Колмогорова

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 листопада. УНН. Генеральний прокурор України Юрій Луценко зустрівся з ініціативною групою з підтримки прикордонника Сергія Колмогорова, якого засуджено за вбивство людини. Про це написала на свої сторінці у Facebook прес-секретар Генпрокурора Лариса Сарган, передає УНН.

“Юрій Луценко зустрівся з представниками ініціативної групи на підтримку прикордонника Сергія Колмогорова, якого судами першої та другої інстанцій визнано винним у вбивстві людини. На зустрічі були присутні заступник Генерального прокурора А.Стрижевська, співробітники Генеральної прокуратури України, військової прокуратури, представники сторони захисту, активісти, а також народні депутати, за зверненнями яких була ініційована вказана зустріч”, — написала прес-секретар.

Під час зустрічі, з її слів, учасники обговорили можливість надання захистом переконливих свідчень щодо серйозних порушень прав засудженого в судовому процесі, а також можливість, в разі повернення судом касаційної інстанції справи на розгляд суду апеляційної інстанції, сторони захисту надати доводи, які раніше не надавалися на розгляд суду.

“Сторони засвідчили, що спільним прагненням безперечно є забезпечення об’єктивності у вказаній справі, оскільки вона є безпрецедентною в розрізі оцінювання дій військовослужбовців в умовах ведення неоголошеної війни”, — зазначила Сарган.

Прес-секретар нагадала, що сьогодні Вищий спеціалізований суд переніс засідання щодо розгляду касаційної скарги у справі прикордонника Сергія Колмогорова, якого судами попередніх інстанцій було засуджено до 13 років позбавлення волі. Він обвинувачувався у вчиненні кримінального правопорушення за ст. 115 Кримінального кодексу України.

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