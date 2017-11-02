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Генпрокурор встретился с инициативной группой по поддержке пограничника Колмогорова

Генпрокурор встретился с инициативной группой по поддержке пограничника Колмогорова

Киев  •  УНН

 • 11135 просмотра

КИЕВ. 2 ноября. УНН. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко встретился с инициативной группой по поддержке пограничника Сергея Колмогорова, который осужден за убийство человека. Об этом написала на своей странице в Facebook пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган, передает УНН.

"Юрий Луценко встретился с представителями инициативной группы в поддержку пограничника Сергея Колмогорова, которого судами первой и второй инстанций признали виновным в убийстве человека. На встрече присутствовали заместитель Генерального прокурора А.Стрижевская, сотрудники Генеральной прокуратуры Украины, военной прокуратуры, представители стороны защиты, активисты, а также народные депутаты, по обращениям которых была инициирована указана встреча", - написала пресс-секретарь.

Во время встречи, по ее словам, участники обсудили возможность предоставления защитой убедительных свидетельств о серьезных нарушениях прав осужденного в судебном процессе, а также возможность, в случае возвращения судом кассационной инстанции дела на рассмотрение суда апелляционной инстанции, стороны защиты предоставить доводы, которые ранее не предоставлялись на рассмотрение суда.

"Стороны подтвердили, что общим стремлением бесспорно является обеспечение объективности по указанному делу, поскольку оно является беспрецедентным в разрезе оценки действий военнослужащих в условиях ведения необъявленной войны", - отметила Сарган.

Пресс-секретарь напомнила, что сегодня Высший специализированный суд перенес заседание по рассмотрению кассационной жалобы по делу пограничника Сергея Колмогорова, который судами предыдущих инстанций был приговорен к 13 годам лишения свободы. Он обвинялся в совершении уголовного преступления по ст. 115 Уголовного кодекса Украины.

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