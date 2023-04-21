Генпрокурор України: рф має понести всеосяжну відповідальність за свої злочини
Київ • УНН
КИЇВ. 21 квітня. УНН. рф має понести всеосяжну відповідальність за свої злочини. Про це заявив Генеральний прокурор України Андрій Костін під час виступу в Інституті Хадсона, передає УНН.
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"Лише всеосяжний, цілісний та інтегрований підхід до цих механізмів забезпечить відновлення справедливості та дозволить не допустити повторення злочинів рф, що є необхідною умовою для відновлення й підтримання миру та безпеки в Україні, Європі та світі", – зазначив Костін.
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Андрій Костін також додав, що росія скоїла колосальну кількість міжнародних злочинів проти України.
Генпрокурор зазначив, що під час заходу в Інституті Хадсона також обговорювалась розбудова мережі всеосяжної відповідальності за такі злочини. Ця мережа включає в себе українські національні розслідування, Міжнародний кримінальний суд, JIT, національні розслідування 20 країн, санкції, арешт і конфіскацію російських активів, міжнародний механізм компенсацій створення Спецтрибуналу щодо злочину агресії.
Нагадаємо
Генпрокурор України в Конгресі США заявив, що злочини росії спрямовані проти української ідентичності та державності.