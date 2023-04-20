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Генпрокурор України в Конгресі США: злочини росії спрямовані проти української ідентичності та державності

Генпрокурор України в Конгресі США: злочини росії спрямовані проти української ідентичності та державності

Київ • УНН

 • 556440 перегляди

КИЇВ. 20 квітня. УНН. Злочини росії спрямовані проти української ідентичності та державності. Про це під час слухання у Конгресі США щодо військових злочинів росії в Україні заявив Генеральний прокурор України Андрій Костін, пише УНН з посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора. 

Цитата

"росія безсоромно порушує основоположні принципи міжнародного права. Вона скоює найтяжчі міжнародні злочини в Україні. Хоча те, що мені вдалося проговорити, є лише верхівкою айсберга, цього достатньо, щоби продемонструвати злочинний за своєю суттю план російського керівництва, спрямований на поширення страху і терору та викорінення опору серед українців, щоб росія могла знищити українську ідентичність.

Більше того, задокументовані злочини мають систематичний і широкомасштабний характер. Це явні ознаки плану переслідування українців як національної групи, спрямованого проти української ідентичності та української державності. Це ознаки, характерні для злочину геноциду", - зазначив Костін.

Деталі

Як зазначив Костін, з 24 лютого 2022 року Україна спостерігає та документує жорстокі та цілеспрямовані удари росії по житловим кварталам, лікарням, школам, дитячим садкам та навіть театрам в різних містах України.

"Трагедія і злочин бомбардування Маріупольського драматичного театру, в результаті якого загинуло близько 600 найбільш вразливих цивільних осіб, що опинилися в пастці в Маріуполі, є яскравим прикладом російської злочинної стратегії ведення війни.

Крім того, російські війська регулярно обстрілюють шляхи евакуації та колони, позначені як цивільні, систематично вчиняють тортури та зґвалтування, а також здійснюють страти без суду і слідства, після яких по всій країні виявляють масові поховання. Ці дії не мають нічого спільного з веденням війни за правилами міжнародного гуманітарного права. Їхня мета — посіяти страх і терор", - сказав Костін.

За словами Генпрокурора, на сьогодні Україна зареєструвала понад 75 тисяч випадків воєнних злочинів. Однак докази цих злочинів зростають в геометричній прогресії. Особливо це пов'язано з деокупацією Українських територій. На сьогоднішній день лише в Херсоні та області розпочато понад 13 тисяч кримінальних проваджень за фактами злочинів, скоєних російськими військовими. Зафіксовано загибель 908 цивільних осіб.

Костін додав, що необхідно зробити все, щоб викрити жахливі злочини, які рф скоює в Україні та притягнути винних до відповідальності.

Генпрокурор України також зауважив, що США розглядає поправки до свого кримінального кодексу, аби включити нове положення щодо криміналізації злочинів проти людяності.

"Я знаю, що Конгрес США розглядає поправки до кримінального кодексу, щоб включити нове положення про криміналізацію злочинів проти людяності, яке забезпечить покарання за такі злочини, коли злочинці з'являються на американській землі.

Коли США беруть на себе ініціативу в цих питаннях, світ уважно стежить за ними. І це надихає на активніші дії для забезпечення верховенства права на міжнародному рівні", - додав Костін.

Нагадаємо

Генпрокурор України зустрівся з представниками Міністерства юстиції США. Вони обговорили розслідування воєнних злочинів рф.

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