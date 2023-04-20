Генпрокурор Украины в Конгрессе США: преступления россии направлены против украинской идентичности и государственности

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"россия бесстыдно нарушает основополагающие принципы международного права. Она совершает тяжелейшие международные преступления в Украине. Хотя то, что мне удалось проговорить, является лишь верхушкой айсберга, этого достаточно, чтобы продемонстрировать преступный по своей сути план российского руководства, направленный на распространение страха и террора и искоренение сопротивления среди украинцев, чтобы россия могла уничтожить украинскую идентичность.

Более того, задокументированные преступления носят систематический и широкомасштабный характер. Это явные признаки плана преследования украинцев как национальной группы, направленного против украинской идентичности и украинской государственности. Это признаки, характерные для преступления геноцида", - отметил Костин.

Детали

Как отметил Костин, с 24 февраля 2022 года Украина наблюдает и документирует жестокие и целенаправленные удары россии по жилым кварталам, больницам, школам, детским садам и даже театрам в разных городах Украины.

"Трагедия и преступление бомбардировки Мариупольского драматического театра, в результате которого погибло около 600 наиболее уязвимых гражданских лиц, оказавшихся в ловушке в Мариуполе, является ярким примером российской преступной стратегии ведения войны.

Кроме того, российские войска регулярно обстреливают пути эвакуации и колонны, обозначенные как гражданские, систематически совершают пытки и изнасилования, а также осуществляют казни без суда и следствия, после которых по всей стране обнаруживают массовые захоронения. Эти действия не имеют ничего общего с ведением войны по правилам международного гуманитарного права. Их цель — посеять страх и террор", - сказал Костин.

По словам Генпрокурора, на сегодня Украина зарегистрировала более 75 тысяч случаев военных преступлений. Однако доказательства этих преступлений растут в геометрической прогрессии. Особенно это связано с деоккупацией Украинских территорий. На сегодняшний день только в Херсоне и области начато более 13 тысяч уголовных производств по фактам преступлений, совершенных российскими военными. Зафиксирована гибель 908 гражданских лиц.

Костин добавил, что необходимо сделать все, чтобы разоблачить ужасные преступления, которые рф совершает в Украине и привлечь виновных к ответственности.

Генпрокурор Украины также отметил, что США рассматривает поправки в свой уголовный кодекс, чтобы включить новое положение о криминализации преступлений против человечности.

"Я знаю, что Конгресс США рассматривает поправки в уголовный кодекс, чтобы включить новое положение о криминализации преступлений против человечности, которое обеспечит наказание за такие преступления, когда преступники появляются на американской земле.

Когда США берут на себя инициативу в этих вопросах, мир внимательно следит за ними. И это вдохновляет на более активные действия для обеспечения верховенства права на международном уровне", - добавил Костин.

Напомним

Генпрокурор Украины встретился с представителями Министерства юстиции США. Они обсудили расследование военных преступлений РФ.