Генпрокурор Украины: рф должна понести всеобъемлющую ответственность за свои преступления
Киев • УНН
КИЕВ. 21 апреля. УНН. рф должна понести всеобъемлющую ответственность за свои преступления. Об этом заявил Генеральный прокурор Украины Андрей Костин во время выступления в Институте Хадсона, передает УНН.
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"Только всеобъемлющий, целостный и интегрированный подход к этим механизмам обеспечит восстановление справедливости и позволит не допустить повторения преступлений рф, что является необходимым условием для восстановления и поддержания мира и безопасности в Украине, Европе и мире", – отметил Костин.
Детали
Андрей Костин также добавил, что россия совершила колоссальное количество международных преступлений против Украины.
Генпрокурор отметил, что во время мероприятия в Институте Хадсона также обсуждалось развитие сети всеобъемлющей ответственности за такие преступления. Эта сеть включает в себя украинские национальные расследования, Международный уголовный суд, JIT, национальные расследования 20 стран, санкции, арест и конфискацию российских активов, международный механизм компенсаций, создание Спецтрибунала по преступлению агрессии.
Напомним
Генпрокурор Украины в Конгрессе США заявил, что преступления россии направлены против украинской идентичности и государственности.