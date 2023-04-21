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Генпрокурор Украины: рф должна понести всеобъемлющую ответственность за свои преступления

Киев • УНН

 • 537889 просмотра

КИЕВ. 21 апреля. УНН. рф должна понести всеобъемлющую ответственность за свои преступления. Об этом заявил Генеральный прокурор Украины Андрей Костин во время выступления в Институте Хадсона, передает УНН.

Цитата

"Только всеобъемлющий, целостный и интегрированный подход к этим механизмам обеспечит восстановление справедливости и позволит не допустить повторения преступлений рф, что является необходимым условием для восстановления и поддержания мира и безопасности в Украине, Европе и мире", – отметил Костин.

Детали

Андрей Костин также добавил, что россия совершила колоссальное количество международных преступлений против Украины.

Генпрокурор отметил, что во время мероприятия в Институте Хадсона также обсуждалось развитие сети всеобъемлющей ответственности за такие преступления. Эта сеть включает в себя украинские национальные расследования, Международный уголовный суд, JIT, национальные расследования 20 стран, санкции, арест и конфискацию российских активов, международный механизм компенсаций, создание Спецтрибунала по преступлению агрессии.

Напомним

Генпрокурор Украины в Конгрессе США заявил, что преступления россии направлены против украинской идентичности и государственности.

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