Генпрокурор: створення ДБР затрималось виключно з політичних причин

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КИЇВ. 8 листопада. УНН. Створення Державного бюро розслідування було затримано виключно із політичних причин. Про це Генеральний прокурор україни Юрій Луценко заявив під час засідання комітету Верховної Ради з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності, передає УНН.

“...Було прийнято рішення парламенту про створення Державного бюро рослідування. Тим не менш, сформовані вищими інституціями відповідно до закону виборна комісія не справилася зі своєю роботою протягом довгого часу. Це відбулося, з моєї точки зору, виключно з політичних причин. Жодних юридичних причин такого результату, точніше його відсутності, назвати я не можу”, — заявив Ю.Луценко.

Як писав УНН, Уряд планує наступного року виділити 651 млн 567,3 тис. грн з державного бюджету на Державне бюро розслідувань, яке існує лише на папері. Відповідні дані містить пояснювальна записка до законопроекту "Про державний бюджет України на 2018 рік".

Українські Національні Новини

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