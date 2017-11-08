Генпрокурор: создание ГБР задержалось исключительно по политическим причинам
Киев • УНН
КИЕВ. 8 ноября. УНН. Создание Государственного бюро расследования было задержано исключительно по политическим причинам. Об этом Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил во время заседания комитета Верховной Рады по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности, передает УНН.
"... Было принято решение парламента о создании Государственного бюро расследований. Тем не менее, сформированная высшими институциями в соответствии с законом выборная комиссия не справилась со своей работой в течение долгого времени. Это произошло, с моей точки зрения, исключительно по политическим причинам. Никаких юридических причин такого результата, точнее его отсутствия, назвать я не могу", - заявил Ю.Луценко.
Как писал УНН Уряд планирует в следующем году выделить 651 млн 567,3 тысяч грн из государственного бюджета на ГБР, которое существует только на бумаге. Соответствующие данные содержатся в пояснительной записке к законопроекту "О государственном бюджете Украины на 2018 год".