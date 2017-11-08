Генпрокурор: создание ГБР задержалось исключительно по политическим причинам

"... Было принято решение парламента о создании Государственного бюро расследований. Тем не менее, сформированная высшими институциями в соответствии с законом выборная комиссия не справилась со своей работой в течение долгого времени. Это произошло, с моей точки зрения, исключительно по политическим причинам. Никаких юридических причин такого результата, точнее его отсутствия, назвать я не могу", - заявил Ю.Луценко.

Как писал УНН Уряд планирует в следующем году выделить 651 млн 567,3 тысяч грн из государственного бюджета на ГБР, которое существует только на бумаге. Соответствующие данные содержатся в пояснительной записке к законопроекту "О государственном бюджете Украины на 2018 год".