Генпрокурор провів зустріч з представниками місії ОБСЄ зі спостереження за виборами
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. Генеральний прокурор Юрій Луценко провів зустріч з представниками Місії зі спостереження за виборами Бюро демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ. Про це повідомила прес-служба Генпрокуратури України, передає УНН.
"Генеральний прокурор України Юрій Луценко провів зустріч з представниками Місії зі спостереження за виборами Бюро демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ", - йдеться в повідомленні.
На зустрічі сторони обговорили питання, пов’язані з виборчим процесом, зокрема обговорено правову базу щодо правопорушень у сфері виборчих прав, а також їх розслідування та притягнення до відповідальності причетних до таких порушень осіб.
Також генпрокурор поінформував представників Місії про роботу, яка ведеться органами прокуратури України з притягнення до відповідальності винуватих осіб, а також про найбільш поширені види порушень виборчого законодавства.
За результатами зустрічі сторони висловили готовність до подальшого співробітництва у сфері захисту виборчих прав, а також обговорили шляхи можливої співпраці.
Як повідомляв УНН, 6 лютого Бюро з демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ сьогодні офіційно відкрило місію зі спостереження за виборами президента України.
Нагадаємо, в Україні 25 особам повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, пов’язаних з виборчим процесом.