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Генпрокурор провів зустріч з представниками місії ОБСЄ зі спостереження за виборами

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 березня. УНН. Генеральний прокурор Юрій Луценко провів зустріч з представниками Місії зі спостереження за виборами Бюро демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ. Про це повідомила прес-служба Генпрокуратури України, передає УНН.

Генпрокурор провів зустріч з представниками місії ОБСЄ зі спостереження за виборами

"Генеральний прокурор України Юрій Луценко провів зустріч з представниками Місії зі спостереження за виборами Бюро демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ", - йдеться в повідомленні.

На зустрічі сторони обговорили питання, пов’язані з виборчим процесом, зокрема обговорено правову базу щодо правопорушень у сфері виборчих прав, а також їх розслідування та притягнення до відповідальності причетних до таких порушень осіб.

Також генпрокурор поінформував представників Місії про роботу, яка ведеться органами прокуратури України з притягнення до відповідальності винуватих осіб, а також про найбільш поширені види порушень виборчого законодавства.

За результатами зустрічі сторони висловили готовність до подальшого співробітництва у сфері захисту виборчих прав, а також обговорили шляхи можливої співпраці.

Як повідомляв УНН, 6 лютого Бюро з демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ сьогодні офіційно відкрило місію зі спостереження за виборами президента України.

Нагадаємо, в Україні 25 особам повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, пов’язаних з виборчим процесом.

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