Генпрокурор про підрив Каховської ГЕС: "людожерська тактика, гідна Гітлера"
Київ • УНН
КИЇВ. 6 червня. УНН. Генеральний прокурор України Андрій Костін у своєму Twitter засудив підрив Каховської ГЕС і порівняв людиноненависницьку тактику рф з гітлерівською, яку закономірно чекає поразка та трибунал, передає УНН.
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"росія здатна лише руйнувати та вбивати. І не зупиниться ні перед чим. Підрив Каховської ГЕС — черговий доказ цього і міжнародний злочин. Сьогодні загнані в кут окупанти вбивають та лишають без домівок тисячі людей, яких ще вчора хотіли «інтегрувати до рф». Людожерська тактика «випаленої землі», гідна Гітлера", - написав Костін.
Генеральний прокурор підкреслив, що кожен, хто ще думає, що з агресором можна про щось говорити, має пам'ятати потоки брудної води, яка змиває домівки людей, що спали мирним сном.
"Кінець злочинного російського режиму може бути лише один — поразка та трибунал", - підсумував він.
Доповнення
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що провів термінове засідання РНБО серез підрив ворогом Каховської ГЕС, де погодили міжнародні і безпекові заходи для притягнення рф до відповідальності.
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Росія здатна лише руйнувати та вбивати. І не зупиниться ні перед чим. Підрив Каховської ГЕС — черговий доказ цього і міжнародний злочин. Сьогодні загнані в кут окупанти вбивають та лишають без домівок тисячі людей, яких ще вчора хотіли «інтегрувати до рф». Людожерська тактика… pic.twitter.com/PHpqSqM4K6— Andriy Kostin (@AndriyKostinUa) June 6, 2023