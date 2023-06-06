Генпрокурор о подрыве Каховской ГЭС: "людоедская тактика, достойная Гитлера"

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"россия способна только разрушать и убивать. И не остановится ни перед чем. Подрыв Каховской ГЭС — очередное доказательство этого и международное преступление. Сегодня загнанные в угол оккупанты убивают и оставляют без дома тысячи людей, которых еще вчера хотели «интегрировать в рф». Людоедская тактика «выжженной земли», достойная Гитлера", - написал Костин.

Генеральный прокурор подчеркнул, что каждый, кто еще думает, что с агрессором можно о чем-то говорить, должен помнить потоки грязной воды, которая смывает дома людей, спавших мирным сном.

"Конец преступного российского режима может быть только один — поражение и трибунал", - подытожил он.

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что провел срочное заседание СНБО из-за подрыва врагом Каховской ГЭС, где согласовали международные меры и меры безопасности для привлечения рф к ответственности.

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Россия способна только разрушать и убивать. И не остановится ни перед чем. Подрыв Каховской ГЭС — очередное доказательство этого и международное преступление. Сегодня загнанные в угол оккупанты убивают и оставляют без дома тысячи людей, которых еще вчера хотели «интегрировать в рф». Людоедская тактика… pic.twitter.com/PHpqSqM4K6