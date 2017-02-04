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Генпрокурор повідомив про нові подробиці справи за "схемою Курченко"

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 лютого. УНН. У Дніпрі Служба безпеки України затримала Сергія Костюка, який підозрюється у розробці механізму контрабанди нафтопродуктів, який діяв протягом 2012-2014 років за “схемою Курченко”. Про це повідомив генеральний прокурор України Юрій Луценко на своїй сторінці в Facebook, передає УНН.

Генпрокурор повідомив про нові подробиці справи за "схемою Курченко"

“Сьогодні у Дніпрі служба К СБУ затримала С.Костюка, якого слідство підозрює в розробці цієї афери Курченка,” — зазначив він.

“Затримано місцевих митників, які дали важливі покази про схему розкрадання 1,2 млрд грн з держбюджету. Дякуємо суду за адекватні справі застави в 9 млн грн,” — написав він.

Вирок Сергію Курченку “стає все ближче”, — додав генпрокурор.

Генпрокурор також повідомив, що конфіскація в державну власність стратегічного Одеського нафтопереробного заводу також внесена в найближчі плани.

Як повідомляв УНН, 28 грудня Апеляційний суд Києва скасував ухвалу Печерського районного суду міста Києва від 10 травня 2016 року про дозвіл на затримання та під варту С.Курченка, якого підозрюють у вчинені тяжких злочинів в банківській сфері та злочинів у сфері господарських операцій зі зрідженим газом.

У березні 2016 року ГПУ склала підозру бізнесмену С.Курченку як керівнику злочинної організації, яка протягом 2010 року — початку 2014 року вчинила тяжкі та особливо тяжкі злочини у сфері господарських операцій зі зрідженим газом.

Як зазначали у ГПУ, С.Курченко організував вчинення очолюваним ним організованим злочинним угрупованням незаконного заволодіння видобутого ПАТ “Укргазвидобування”, ПАТ “Укрнафта” та належного державі зрідженого газу на загальну суму 2,2 млрд грн шляхом його протиправного придбання на спеціалізованих аукціонах за цінами значно нижчими від ринкових, нібито для потреб населення".

Збитки державі від цих схем оцінюються в понад 2 млрд грн.

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