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Генпрокурор сообщил о новых подробностях дела по "схеме Курченко"

Киев • УНН

 • 9363 просмотра

КИЕВ. 4 февраля. УНН. В Днепре Служба безопасности Украины задержала Сергея Костюка, который подозревается в разработке механизма контрабанды нефтепродуктов, который действовал в течение 2012-2014 годов по "схеме Курченко". Об этом сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко на своей странице в Facebook, передает УНН.

Генпрокурор сообщил о новых подробностях дела по "схеме Курченко"

"Сегодня в Днепре служба К СБУ задержала С.Костюка, которого следствие подозревает в разработке этой аферы Курченко", - отметил он.

"Задержаны местные таможенники, которые дали важные показания о схеме хищения 1,2 млрд грн из госбюджета. Спасибо судам за адекватные деле залога в 9 млн грн ", - написал он.

Приговор Сергею Курченко "становится все ближе", - добавил генпрокурор.

Генпрокурор также сообщил, что конфискация в собственность стратегического Одесского нефтеперерабатывающего завода также внесена в ближайшие планы.

Как сообщал УНН, 28 декабря Апелляционный суд Киева отменил постановление Печерского районного суда города Киева от 10 мая 2016 о разрешении на задержание и под стражу С.Курченка, которого подозревают в совершении тяжких преступлений в банковской сфере и преступлений в сфере хозяйственных операций со сжиженным газом .

В марте 2016 ГПУ составила подозрение бизнесмену С.Курченку как руководителю преступной организации, которая на протяжении 2010 года - начале 2014 года совершила тяжкие и особо тяжкие преступления в сфере хозяйственных операций со сжиженным газом.

Как отмечали в ГПУ, С.Курченко организовал совершение возглавляемым им организованной преступной группировкой незаконного завладения добытого ПАО "Укргаздобыча", ОАО "Укрнафта" и принадлежащего государству сжиженного газа на общую сумму 2,2 млрд грн путем его противоправного приобретения на специализированных аукционах по ценам значительно ниже рыночных, якобы для нужд населения".

Ущерб государству от этих схем оцениваются в более 2 млрд грн.

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