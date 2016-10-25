Генпрокурор не виключив, що до ВР може надійти подання про зняття недоторканності з В.Новинського
Київ • УНН
КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Генеральний прокурор України Юрій Луценко не виключив, що до Верховної Ради України може надійти подання про зняття недоторканності з народного депутата Вадима Новинського. Про це він сьогодні сказав на брифінгу, передає кореспондент УНН.
“Ми дійсно на фінішній прямій у справі, в якій Янукович підозрюється у незаконному тиску на Українську православну церкву з метою відсторонення від посади покійного митрополита Володимира. У цій справі підозрюється також і народний депутат Новинський. І очевидно це вимагає від мене...подання до Верховної Ради про зняття недоторканності з пана Новинського”, — сказав він.
Раніше Ю.Луценко повідомив, що ГПУ завершує розслідування справи за підозрою В.Януковича та В.Новинського щодо тиску на УПЦ.