Генпрокурор не исключил, что в ВР может поступить представление о снятии неприкосновенности с В.Новинского

"Мы действительно на финишной прямой по делу, в котором Янукович подозревается в незаконном давлении на Украинскую православную церковь с целью отстранения от должности покойного митрополита Владимира. В этом деле подозревается также и народный депутат Новинский. И очевидно это требует от меня ... представление в Верховную Раду о снятии неприкосновенности с господина Новинского ", - сказал он.

Ранее Ю.Луценко сообщил, что ГПУ завершает расследование дела по подозрению В.Януковича и В.Новинского о давлении на УПЦ.