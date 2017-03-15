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Генпрокурор має надати юридичну оцінку дій В.Парасюка - нардеп

Генпрокурор має надати юридичну оцінку дій В.Парасюка - нардеп

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 березня. УНН. Юридична оцінка дій нардепа Володимира Парасюка входить в компетенцію Генерального прокурора України, парламент же повинен розглянути подання від ГПУ на притягнення його до відповідальності, якщо така надійде. Про це в кулуарах парламенту заявив народний депутат Антон Геращенко, відповідаючи на питання журналістів, передає кореспондент УНН.

"Питання з оцінкою юридичних дій народного депутата Парасюка знаходяться в компетенції Генерального прокурора України. Якщо він (Генпрокурор - ред.) вважатиме, що в діях народного депутата Парасюка, що полягали в нападі на співробітників поліції, ветеранів АТО, в тому числі, які отримали важкі поранення на своєму бойовому посту (є склад злочину - ред.), якщо він внесе таке подання до Верховної Ради, Верховна Рада його обов'язково розгляне, в рамках закону, за регламентом", - сказав А.Геращенко.

Нагадаємо, штаб блокади опублікував відео конфлікту на блокпості з В.Парасюком.

Як повідомляв УНН, Генеральна прокуратура України дасть оцінку законності дій народного депутат України Володимира Парасюка на блокпосту у Слов'янську.

Українські Національні Новини

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