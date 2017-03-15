Генпрокурор должен предоставить юридическую оценку действий В.Парасюка - нардеп

"Вопрос с оценкой юридических действий народного депутата Парасюка находятся в компетенции Генерального прокурора Украины. Если он (Генпрокурор - ред.) будет считать, что в действиях народного депутата Парасюка, состоявших в нападении на сотрудников полиции, ветеранов АТО, в том числе, которые получили тяжелые ранения на своем боевом посту (есть состав преступления - ред.), если он внесет такое представление в Верховную Раду, Верховная Рада его обязательно рассмотрит, в рамках закона, по регламенту ", - сказал А.Геращенко.

Напомним, штаб блокады опубликовал видео конфликта на блокпосту с В.Парасюком.

Как сообщал УНН, Генеральная прокуратура Украины даст оценку законности действий народного депутата Украины Владимира Парасюка на блокпосту в Славянске .