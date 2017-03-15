Генпрокурор должен предоставить юридическую оценку действий В.Парасюка - нардеп

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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача
06:47 • 43055 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 105319 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 120734 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 179842 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 131196 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 125483 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 117800 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106544 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107571 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103923 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Генпрокурор должен предоставить юридическую оценку действий В.Парасюка - нардеп

Генпрокурор должен предоставить юридическую оценку действий В.Парасюка - нардеп

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 15 марта. УНН. Юридическая оценка действий нардепа Владимира Парасюка входит в компетенцию Генерального прокурора Украины, парламент же должен рассмотреть представление от ГПУ на привлечение его к ответственности, если таковое поступит. Об этом в кулуарах парламента заявил народный депутат Антон Геращенко, отвечая на вопросы журналистов, передает корреспондент УНН.

"Вопрос с оценкой юридических действий народного депутата Парасюка находятся в компетенции Генерального прокурора Украины. Если он (Генпрокурор - ред.) будет считать, что в действиях народного депутата Парасюка, состоявших в нападении на сотрудников полиции, ветеранов АТО, в том числе, которые получили тяжелые ранения на своем боевом посту (есть состав преступления - ред.), если он внесет такое представление в Верховную Раду, Верховная Рада его обязательно рассмотрит, в рамках закона, по регламенту ", - сказал А.Геращенко.

Напомним, штаб блокады опубликовал видео конфликта на блокпосту с В.Парасюком.

Как сообщал УНН, Генеральная прокуратура Украины даст оценку законности действий народного депутата Украины Владимира Парасюка на блокпосту в Славянске .

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