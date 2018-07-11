Генпрокурор ліквідував Департамент спецрозслідувань і ще три підрозділи ГПУ

“Генеральний прокурор України Юрій Луценко 11 липня 2018 року підписав наказ про організаційні зміни в структурі та штатному розписі Генеральної прокуратури України”, — йдеться у повідомленні.

Зокрема, як поінформували у ГПУ, наказом ліквідовано 4 самостійні структурні підрозділи Генеральної прокуратури, а саме: Департамент з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки; Департамент спеціальних розслідувань; Управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями; та Управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями.

Натомість, розповіли у прес-службі прокуратури, у структурі ГПУ утворено Управління спеціальних розслідувань як самостійний структурний підрозділ з тією ж штатною чисельністю, що і однойменне управління у складі колишнього Департаменту спеціальних розслідувань. А відділ процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління спеціальних розслідувань включено в якості окремого підрозділу до Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань.

Окрім того, зазначили у відомстві, на базі двох самостійних ліквідованих структурних підрозділів утворено 2 нових управління у складі Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України: Управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки та Управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями.

Нагадаємо, у ГПУ повідомляли, що внаслідок реформування Департаменту спецрозслідувань Сергія Горбатюка в слідче управління жоден слідчий чи процесуальний керівник у “справах Майдану” не буде ні звільнений, ні змінений.