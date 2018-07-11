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Генпрокурор ликвидировал Департамент спецрасследований и еще три подразделения ГПУ

Киев  •  УНН

 • 16668 просмотра

КИЕВ. 11 июля. УНН. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко подписал приказ о реорганизации четырех подразделений ГПУ, в частности Департамента специальных расследований, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы ГПУ.

"Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко 11 июля 2018 года подписал приказ об организационных изменениях в структуре и штатном расписании Генеральной прокуратуры Украины", - говорится в сообщении.

В частности, как сообщили в ГПУ, приказом ликвидированы 4 самостоятельных структурных подразделения Генеральной прокуратуры, а именно: Департамент по расследованию особо важных дел в сфере экономики; Департамент специальных расследований, Управление по расследованию преступлений, совершенных преступными организациями; и Управление процессуального руководства в уголовных производствах следователей управления по расследованию преступлений, совершенных преступными организациями.

При этом, рассказали в пресс-службе прокуратуры, в структуре ГПУ создано Управление специальных расследований как самостоятельное структурное подразделение с той же штатной численностью, что и одноименное управление в составе бывшего Департамента специальных расследований. А отдел процессуального руководства в уголовных производствах следственного управления специальных расследований включен в качестве отдельного подразделения в Департамент процессуального руководства по уголовным производствам, подследственным Государственному бюро расследований.

Кроме того, отметили в ведомстве, на базе двух самостоятельных ликвидированных структурных подразделений создано 2 новых управления в составе Главного следственного управления Генеральной прокуратуры Украины: Управление по расследованию уголовных производств в сфере экономики и Управления по расследованию преступлений, совершенных преступными организациями.

Напомним, в ГПУ сообщали, что в результате реформирования Департамента спецрасследований Сергея Горбатюка в следственное управление ни один следователь или процессуальный руководитель по "делам Майдана" не будет ни уволен, ни сменен.

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