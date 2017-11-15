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Генпрокурор Фінляндії постане перед судом

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 листопада. УНН. Сьогодні Верховний суд Фінляндії проведе судове засідання по обвинуваченню генерального прокурора Матті Ніссінена у перевищенні службових повноважень, передає УНН з посиланням на Yle.

Сторона обвинувачення вимагає засудити генерального прокурора Фінляндії до виплати штрафу за перевищення службових повноважень.

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Повідомляється, що справа стосується придбання прокуратурою послуг підвищення кваліфікації у компанії, яка належить брату генпрокурора Ніссінена Deep Lead Oy. Співробітництво тривало 8 років (з 2007 по 2015 рік), протягом яких було закуплено послуг на загальну суму 74 тисячі євро.

М.Ніссінен був відсторонений від посади в кінці серпня.

Як повідомляв УНН, 25 вересня прокурор міста Києва повідомив про підозру народному депутату України Олесю Довгому у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України (зловживання владою та службовим становищем під час виконання повноважень).

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