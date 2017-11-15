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Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 9230 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 25003 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 37475 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 43892 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 41821 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

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11 марта, 06:59 • 98594 просмотра

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Генпрокурор Финляндии предстанет перед судом

Генпрокурор Финляндии предстанет перед судом

Киев  •  УНН

 • 9777 просмотра

КИЕВ. 15 ноября. УНН. Сегодня Верховный суд Финляндии проведет судебное заседание по обвинению генерального прокурора Матти Ниссинена в превышении служебных полномочий, передает УНН со ссылкой на Yle.

Сторона обвинения требует приговорить генерального прокурора Финляндии к выплате штрафа за превышение служебных полномочий.

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Сообщается, что дело касается приобретения прокуратурой услуг повышения квалификации в компании, принадлежащей брату генпрокурора М.Ниссинена Deep Lead Oy. Сотрудничество продолжалось 8 лет (с 2007 по 2015 год), в течение которых было закуплено услуг на общую сумму 74 тысячи евро.

М.Ниссинен был отстранен от должности в конце августа.

Как сообщал УНН, 25 сентября прокурор города Киева сообщил о подозрении народному депутату Украины Олесю Довгому в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 364 УК Украины (злоупотребление властью и служебным положением во время выполнения полномочий).

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