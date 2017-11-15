Генпрокурор Финляндии предстанет перед судом

Сторона обвинения требует приговорить генерального прокурора Финляндии к выплате штрафа за превышение служебных полномочий.

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Сообщается, что дело касается приобретения прокуратурой услуг повышения квалификации в компании, принадлежащей брату генпрокурора М.Ниссинена Deep Lead Oy. Сотрудничество продолжалось 8 лет (с 2007 по 2015 год), в течение которых было закуплено услуг на общую сумму 74 тысячи евро.

М.Ниссинен был отстранен от должности в конце августа.

Как сообщал УНН, 25 сентября прокурор города Киева сообщил о подозрении народному депутату Украины Олесю Довгому в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 364 УК Украины (злоупотребление властью и служебным положением во время выполнения полномочий).