Генпрокуратура розпочала кримінальне провадження через затриманням 60 громадян на ринку в Сімферополі
Київ • УНН
КИЇВ. 6 квітня. УНН. Генеральна прокуратура України (ГПУ) розпочала кримінальне провадження у зв’язку із незаконним затриманням 60 громадян на "Центральному ринку" в м. Сімферополь співробітника протиправно створених на тимчасово окупованій території України силових органів у форменому одязі спецпідрозділу "ОМОН". Про це передає УНН з посиланням на прес-службу ГПУ.
"Відомості про вказаний злочин Генеральною прокуратурою України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 146 КК України (незаконне позбавлення волі двох чи більше осіб)", - зазначено в повідомленні.
Досудове розслідування доручено здійснювати слідчим Головного управління Національної поліції в Автономній Республіці Крим та м. Севастополі, а процесуальне керівництво прокурорам прокуратури Автономної Республіки Крим.
Захист прав і свобод людини та громадянина на тимчасово окупованій території півострова Крим постійно перебуває на особливому контролі управління з питань представництва інтересів громадянина або держави в суді, протидії злочинності та корупції на тимчасово окупованій території півострова Крим Генеральної прокуратури України.
Як повідомляв УНН, 6 квітня у Сімферополі під час рейду затримали 60 осіб.