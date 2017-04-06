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Генпрокуратура розпочала кримінальне провадження через затриманням 60 громадян на ринку в Сімферополі

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 квітня. УНН. Генеральна прокуратура України (ГПУ) розпочала кримінальне провадження у зв’язку із незаконним затриманням 60 громадян на "Центральному ринку" в м. Сімферополь співробітника протиправно створених на тимчасово окупованій території України силових органів у форменому одязі спецпідрозділу "ОМОН". Про це передає УНН з посиланням на прес-службу ГПУ.

"Відомості про вказаний злочин Генеральною прокуратурою України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 146 КК України (незаконне позбавлення волі двох чи більше осіб)", - зазначено в повідомленні.

Досудове розслідування доручено здійснювати слідчим Головного управління Національної поліції в Автономній Республіці Крим та м. Севастополі, а процесуальне керівництво прокурорам прокуратури Автономної Республіки Крим.

Захист прав і свобод людини та громадянина на тимчасово окупованій території півострова Крим постійно перебуває на особливому контролі управління з питань представництва інтересів громадянина або держави в суді, протидії злочинності та корупції на тимчасово окупованій території півострова Крим Генеральної прокуратури України.

Як повідомляв УНН, 6 квітня у Сімферополі під час рейду затримали 60 осіб. 

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