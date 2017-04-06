Генпрокуратура начала уголовное производство из-за задержанием 60 граждан на рынке в Симферополе

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 44907 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 103535 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 159115 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 117607 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 117213 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 112959 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104565 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107155 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103642 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 154242 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Генпрокуратура начала уголовное производство из-за задержанием 60 граждан на рынке в Симферополе

Генпрокуратура начала уголовное производство из-за задержанием 60 граждан на рынке в Симферополе

Киев  •  УНН

 • 13746 просмотра

КИЕВ. 6 апреля. УНН. Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) начала уголовное производство в связи с незаконным задержанием 60 граждан на "Центральном рынке" в г. Симферополь сотрудниками противоправно созданных на временно оккупированной территории Украины силовых органов в форменной одежде спецподразделения "ОМОН". Об этом передает УНН со ссылкой на пресс-службу ГПУ.

"Сведения о указанном преступлении внесены Генеральной прокуратурой Украины в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 146 УК Украины (незаконное лишение свободы двух или более лиц)", - говорится в сообщении.

Досудебное расследование поручено осуществлять следователям главного управления Национальной полиции в Автономной Республике Крым и г. Севастополе, а процессуальное руководство прокурорам прокуратуры Автономной Республики Крым.

Защита прав и свобод человека и гражданина на временно оккупированной территории полуострова Крым постоянно находится на особом контроле управления по вопросам представительства интересов гражданина или государства в суде, противодействия преступности и коррупции на временно оккупированной территории полуострова Крым Генеральной прокуратуры Украины.

Как сообщал УНН, 6 апреля в Симферополе во время рейда задержали 60 человек.

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