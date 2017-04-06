Генпрокуратура начала уголовное производство из-за задержанием 60 граждан на рынке в Симферополе
Киев • УНН
КИЕВ. 6 апреля. УНН. Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) начала уголовное производство в связи с незаконным задержанием 60 граждан на "Центральном рынке" в г. Симферополь сотрудниками противоправно созданных на временно оккупированной территории Украины силовых органов в форменной одежде спецподразделения "ОМОН". Об этом передает УНН со ссылкой на пресс-службу ГПУ.
"Сведения о указанном преступлении внесены Генеральной прокуратурой Украины в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 146 УК Украины (незаконное лишение свободы двух или более лиц)", - говорится в сообщении.
Досудебное расследование поручено осуществлять следователям главного управления Национальной полиции в Автономной Республике Крым и г. Севастополе, а процессуальное руководство прокурорам прокуратуры Автономной Республики Крым.
Защита прав и свобод человека и гражданина на временно оккупированной территории полуострова Крым постоянно находится на особом контроле управления по вопросам представительства интересов гражданина или государства в суде, противодействия преступности и коррупции на временно оккупированной территории полуострова Крым Генеральной прокуратуры Украины.
Как сообщал УНН, 6 апреля в Симферополе во время рейда задержали 60 человек.