Генпрокуратура РФ відмовила Україні у видачі В.Януковича — ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 6 лютого. УНН. Генеральна прокуратура Російської Федерації відмовила Україні у затриманні та арешті екс-президента України Віктора Януковича. Про це РИА Новости заявив офіційний представник ГП РФ Олександр Курінний, передає УНН.
За словами О.Курінного у 2015-2016 роках від Генеральної прокуратури України у зв’язку з проведенням досудових розслідувань надходила низка клопотань про тимчасове затримання та взяття під варту В.Януковича. Він зазначив, що ці клопотання залишились без задоволення на підставі п.2 ст.3 Європейської конвенції про видачу.
Ця стаття передбачає, що видача не здійснюється, у тому разі, якщо людину звинувачують у скоєнні політичного злочину.
“Те ж правило застосовується, коли у запитуваної сторони є підстави припускати, що людині формально пред’являють звинувачення в кримінальному злочині, а насправді її будуть переслідувати через расу, релігію, національну приналежність чи політичні переконання”, — йдеться у повідомленні.
О.Курінний додав, що українську сторону було належним чином повідомлено про відмову.
Як повідомляв УНН, Печерський районний суд Києва надав дозвіл військовій прокуратурі на здійснення спеціального (заочного) досудового розслідування у кримінальному провадженні за підозрою екс-президента України Віктора Януковича у державній зраді.
28 листопада 2016 року Генеральний прокурор Юрій Луценко у Святошинському районному суді Києва оголосив повідомлення про підозру у відеорежимі екс-президенту України Віктору Януковичу у державній зраді, пособництві представникам влади РФ в умисних діях, вчинених з метою вчинення зміни меж території держкордону України та ведення агресивної війни. Тобто злочинів, передбачених ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст. 110, ч.5 ст. 27, ч.2 ст. 437 ККУ.
Нагадаємо, Росія шість разів відмовила Україні в екстрадиції В.Януковича.