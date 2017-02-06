Генпрокуратура РФ отказала Украине в выдаче В.Януковича - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 6 февраля. УНН. Генеральная прокуратура Российской Федерации отказала Украине в задержании и аресте экс-президента Украины Виктора Януковича. Об этом РИА Новости заявил официальный представитель ГП РФ Александр Куринной, передает УНН.
По словам А.Куринного, в 2015-2016 годах от Генеральной прокуратуры Украины в связи с проведением досудебных расследований поступал ряд ходатайств о временном задержании и заключении под стражу В.Януковича. Он отметил, что эти ходатайства остались без удовлетворения на основании п.2 ст.3 Европейской конвенции о выдаче.
Эта статья предусматривает, что выдача не осуществляется в том случае, если человека обвиняют в совершении политического преступления.
"То же правило применяется, когда у запрашиваемой стороны есть основания предполагать, что человеку формально предъявляют обвинения в уголовном преступлении, а на самом деле его будут преследовать из-за расовой, религиозной, национальной принадлежности или политических убеждений", - говорится в сообщении.
А.Куринной отметил, что украинская сторона была должным образом уведомлена об отказе.
Как сообщал УНН, Печерский районный суд Киева разрешил военной прокуратуре осуществление специального (заочного) досудебного расследования в уголовном производстве по подозрению экс-президента Украины Виктора Януковича в государственной измене.
28 ноября 2016 г. Генеральный прокурор Юрий Луценко в Святошинском районном суде Киева объявил сообщение о подозрении в видеорежиме экс-президенту Украины Виктору Януковичу в государственной измене, пособничестве представителям власти РФ в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории Украины и ведения агрессивной войны. То есть преступлений, предусмотренных ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст. 110, ч.5 ст. 27 ч.2 ст. 437 УК.
Напомним, Россия шесть раз отказала Украине в экстрадиции Виктора Януковича.