Генпрокуратура підозрює Суса в дачі неправдивих свідчень
Київ • УНН
КИЇВ. 11 квітня. УНН. Генеральна прокуратура України відкрила кримінальне провадження щодо екс-заступника керівника Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури Дмитра Суса, якого підозрюють у дачі завідомо неправдивих показань. Про це повідомив юрист Ігор Черезов на своїй сторінці в Facebook, передає УНН.
“Справу порушили. Правда, проти... Суса... За дачу завідомо неправдивих показань!” — написав він, додавши, що справу відкрили через свыдчення Суса в справі проти члена Вищої ради правосуддя Павла Гречковського.
Нагадаємо, як писав УНН, НАБУ 20 березня заявило про завершення слідства у справі екс-прокурора ГПУ Д.Суса.