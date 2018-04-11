Генпрокуратура подозревает Суса в даче ложных показаний

“Дело возбудили. Правда, против... Суса... За дачу заведомо ложных показаний!” — написал он, добавив, что дело открыли из-за свидетельства Суса в деле против члена Высшего совета правосудия Павла Гречковского.

Напомним, как писал УНН, НАБУ 20 марта заявило о завершении следствия по делу экс-прокурора ГПУ Д.Суса.