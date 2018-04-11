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Генпрокуратура подозревает Суса в даче ложных показаний

Генпрокуратура подозревает Суса в даче ложных показаний

Киев  •  УНН

 • 5126 просмотра

КИЕВ. 11 апреля. УНН. Генеральная прокуратура Украины открыла уголовное производство в отношении экс-заместителя руководителя Департамента по расследованию особо важных дел в сфере экономики Генеральной прокуратуры Дмитрия Суса, которого подозревают в даче заведомо ложных показаний. Об этом сообщил юрист Игорь Черезов на своей странице в Facebook, передает УНН.

“Дело возбудили. Правда, против... Суса... За дачу заведомо ложных показаний!” — написал он, добавив, что дело открыли из-за свидетельства Суса в деле против члена Высшего совета правосудия Павла Гречковского.

Напомним, как писал УНН, НАБУ 20 марта заявило о завершении следствия по делу экс-прокурора ГПУ Д.Суса.

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