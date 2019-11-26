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ГПУ підозрює суддю у винесені неправосудних рішень для заволодіння нерухомістю у столиці

ГПУ підозрює суддю у винесені неправосудних рішень для заволодіння нерухомістю у столиці

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 листопада. УНН. Суддя підозрюється у винесені неправосудного рішення для заволодіння нерухомістю у Києві. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресцентр Генпрокуратури України.

“Прокуратура спільно з СБУ припинили діяльність злочинної організації, пов’язану із незаконним відчуженням об’єктів нерухомості в місті Києві, до якої, як вважає слідство, причетний був суддя”, — йдеться у повідомленні.

За даними слідства, учасники угруповання використовували підроблені документи, несанкціонований доступ до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та рішення судів, які у подальшому були скасовані. За результатами таких дій упродовж 2017-2019 років у столиці відчужено 3 земельні ділянки, 8 квартир, 2 будинки, 33 паркомісця та гараж.

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У цьому провадженні прокуратура оголосила підозру судді за ч. 1 ст. 375 КК України (постановлення завідомо неправосудного рішення судді). Стосовно ще шістьох підозрюваних застосовано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою та домашнього арешту. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, судді, яка визнала майно Міноборони в окупованому Криму власністю РФ, дали 12 років.

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