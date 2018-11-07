Генералу Назарову відмовили у розгляді скарги на суддю, яка виносила йому вирок
Київ • УНН
КИЇВ. 7 листопада. УНН. Вища рада правосуддя відмовила генералу Віктору Назарову у притягненні до дисциплінарної відповідальності судді Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області Наталії Самоткан, яка засудила його до 7 років позбавлення волі. Про це повідомляє прес-центр Судової влади України, передає УНН.
“Третя Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя на засіданні 7 листопада 2018 року розглянула питання про відкриття дисциплінарної справи чи відмову у її відкритті стосовно судді Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області Самоткан Наталії Григорівни за заявами (скаргами) Назарова В., його адвоката Турика М., Урсатія О., Соболева С., Прохоренка І., Маленка С., Петренка В.”, — йдеться у повідомленні.
Як зазначили у ВРП, за результатами розгляду цих скарг Третя Дисциплінарна палата ухвалила рішення залишити їх без розгляду та повернути скаржникам.
У ВРП зауважили, що скарги повертаються скаржнику без розгляду у разі, якщо не містять відомостей про ознаки дисциплінарного проступку судді та/або посилання на фактичні дані (свідчення, докази) щодо дисциплінарного проступку судді, а також ґрунтуються лише на доводах, що можуть бути перевірені виключно судом вищої інстанції в порядку, передбаченому процесуальним законом — Кримінальним процесуальним кодексом України.
Нагадаємо, 27 березня 2017 року Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської області визнав генерал-майора Назарова винним у недбалості за ч.3 ст.425 ККУ у справі про збиття Іл-76 і призначив йому покарання у вигляді 7 років позбавлення волі.
У квітні 2017 року захист оскаржив вирок. В апеляційній скарзі захист просить суд скасувати вирок і закрити кримінальне провадження проти Назарова. Наразі скарга на вирок перебуває на розгляді Апеляційному суді Дніпропетровської області.