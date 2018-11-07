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Генералу Назарову отказали в рассмотрении жалобы на судью, которая выносила ему приговор

Киев  •  УНН

 • 7406 просмотра

КИЕВ. 7 ноября. УНН. Высший совет правосудия отказал генералу Виктору Назарову в привлечении к дисциплинарной ответственности судьи Павлоградского горрайонного суда Днепропетровской области Натальи Самоткан, которая приговорила его к 7 годам лишения свободы. Об этом сообщает пресс-центр судебной власти Украины, передает УНН.

"Третья Дисциплинарная палата Высшего совета правосудия на заседании 7 ноября 2018 года рассмотрела вопрос об открытии дисциплинарного дела или отказе в ее открытии в отношении судьи Павлоградского горрайонного суда Днепропетровской области Самоткан Натальи Григорьевны по заявлениям (жалобам) Назарова В., его адвоката Турика М., Урсатия О. Соболева С., Прохоренко И., Маленко С., Петренко В.", - говорится в сообщении.

Как отметили в ВСП, по результатам рассмотрения этих жалоб Третья Дисциплинарная палата приняла решение оставить их без рассмотрения и вернуть жалобщикам.

В ВСП заметили, что жалобы возвращаются жалобщику без рассмотрения в случае, если не содержат сведений о признаках дисциплинарного проступка судьи и/или ссылки на фактические данные (показания, доказательства) относительно дисциплинарного проступка судьи, а также основываются только на доводах, которые могут быть проверены исключительно судом высшей инстанции в порядке, предусмотренном процессуальным законом - Уголовным процессуальным кодексом Украины.

Напомним, 27 марта 2017 года Павлоградский горрайонный суд Днепропетровской области признал генерал-майора Назарова виновным в халатности по ч.3 ст.425 УК по делу об Ил-76, что был сбит, и назначил ему наказание в виде 7 лет лишения свободы.

В апреле 2017 года защита обжаловала приговор. В апелляционной жалобе защита просит суд отменить приговор и закрыть уголовное производство против Назарова. Сейчас жалоба на приговор находится на рассмотрении Апелляционного суда Днепропетровской области.

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