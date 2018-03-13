Генеральний секретар ООН вимагає евакуації цивільних зі Східної Гути
Київ • УНН
КИЇВ. 13 березня. УНН. Антоніу Гуттеріш у Радбезі ООН заявив про необхідність термінової евакуації зі Східної Гути. Про це повідомляє УНН з посиланням на DW.
Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш з огляду не неперервні бої у сирійському районі Східна Гута закликав забезпечити більший захист мирному населенню, яке перебуває в облозі.
Він наголосив, що “гуманітарна евакуація” із зони боїв “терміново необхідна”.
Генсек ООН закликав “всі країни” задіяти свій можливий вплив, щоб нарешті втілити в життя резолюцію Радбезу ООН щодо режиму припинення вогню в Сирії, яку ухвалили два тижні тому. Сторони конфлікту мають уможливити доставку гуманітарної допомоги в регіон, а хворі та поранені повинні мати змогу залишити анклав, наголосив Гуттеріш.
Як повідомляв УНН, 9 березня гуманітарні установи ООН і партнери організації доставили в місто Дума в Східній Гуті допомогу.