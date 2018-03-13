Генеральный секретарь ООН требует эвакуации гражданских из Восточной Гуты
Киев • УНН
КИЕВ. 13 марта. УНН. Антониу Гуттериш в Совбезе ООН заявил о необходимости срочной эвакуации из Восточной Гуты. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш смотря на непрерывные бои в сирийском районе Восточная Гута призвал обеспечить большую защиту мирному населению, которое находится в осаде.
Он отметил, что “гуманитарная эвакуация” из зоны боев “срочно необходима”.
Генсек ООН призвал “все страны” задействовать свое возможное влияние, чтобы наконец воплотить в жизнь резолюцию Совбеза ООН в отношении режима прекращения огня в Сирии, принятую две недели назад. Стороны конфликта должны сделать возможным доставку гуманитарной помощи в регион, а больные и раненые должны иметь возможность оставить анклав, отметил Гуттериш.
Как сообщал УНН, 9 марта гуманитарные учреждения ООН и партнеры организации доставили в город Дума в Восточной Гуте помощь.