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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
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США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
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Генеральный секретарь ООН требует эвакуации гражданских из Восточной Гуты

Генеральный секретарь ООН требует эвакуации гражданских из Восточной Гуты

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 13 марта. УНН. Антониу Гуттериш в Совбезе ООН заявил о необходимости срочной эвакуации из Восточной Гуты. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш смотря на непрерывные бои в сирийском районе Восточная Гута призвал обеспечить большую защиту мирному населению, которое находится в осаде.

Он отметил, что “гуманитарная эвакуация” из зоны боев “срочно необходима”.

Генсек ООН призвал “все страны” задействовать свое возможное влияние, чтобы наконец воплотить в жизнь резолюцию Совбеза ООН в отношении режима прекращения огня в Сирии, принятую две недели назад. Стороны конфликта должны сделать возможным доставку гуманитарной помощи в регион, а больные и раненые должны иметь возможность оставить анклав, отметил Гуттериш.

Как сообщал УНН, 9 марта гуманитарные учреждения ООН и партнеры организации доставили в город Дума в Восточной Гуте помощь.

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