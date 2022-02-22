Генконсульство Росії у Львові зупинило роботу
Київ • УНН
КИЇВ. 22 лютого. УНН. Генеральне консульство Російської Федерації у Львові тимчасово припинило приймати громадян. Про це повідомляє УНН із посиланням на сайт дипломатичного представництва РФ.
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У Генконсульстві РФ причинами зупинення роботи у Львові назвали складну епідеміологічну ситуацію та тимчасову оптимізацію штату за аналогією з урядами західних країн. Проте документи (паспорти, довідки про припинення громадянства та відсутність судимості) видаватимуть без запису щопонеділка з 14:00 до 17:00.
Також зазначили, що у диппредставництві, з незалежних від них причини, повністю вимкнули телефонний зв'язок. У разі нагальної потреби рекомендують звертатися до консульського відділу посольства Росії у Києві.
Нагадаємо
21 лютого стало відомо, що Генеральне консульство Росії в Одесі зупинило запис на прийом через оптимізацію штату.