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Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри
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Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

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Генконсульство Росії у Львові зупинило роботу

Генконсульство Росії у Львові зупинило роботу

Київ • УНН

 • 137087 перегляди

КИЇВ. 22 лютого. УНН. Генеральне консульство Російської Федерації у Львові тимчасово припинило приймати громадян. Про це повідомляє УНН із посиланням на сайт дипломатичного представництва РФ.

Деталі

У Генконсульстві РФ причинами зупинення роботи у Львові назвали складну епідеміологічну ситуацію та тимчасову оптимізацію штату за аналогією з урядами західних країн. Проте документи (паспорти, довідки про припинення громадянства та відсутність судимості) видаватимуть без запису щопонеділка з 14:00 до 17:00.

Також зазначили, що у диппредставництві, з незалежних від них причини, повністю вимкнули телефонний зв'язок. У разі нагальної потреби рекомендують звертатися до консульського відділу посольства Росії у Києві. 

Нагадаємо

21 лютого стало відомо, що Генеральне консульство Росії в Одесі зупинило запис на прийом через оптимізацію штату.

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