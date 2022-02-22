Генконсульство России во Львове приостановило работу
Киев • УНН
КИЕВ. 22 февраля. УНН. Генеральное консульство Российской Федерации во Львове временно прекратило принимать граждан. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайте дипломатического представительства РФ.
Детали
В Генконсульстве РФ причинами остановки работы во Львове назвали сложную эпидемиологическую ситуацию и временную оптимизацию штата по аналогии с правительствами западных стран. Однако документы (паспорта, справки о прекращении гражданства и отсутствии судимости) будут выдавать без записи по понедельникам с 14:00 до 17:00.
Также отметили, что в диппредставительстве, по независящим от них причинам, полностью отключили телефонную связь. В случае необходимости рекомендуют обращаться в консульский отдел посольства России в Киеве.
Напомним
21 февраля стало известно, что Генеральное консульство России в Одессе остановило запись на прием из-за оптимизации штата.