Генконсульство России во Львове приостановило работу

Детали

В Генконсульстве РФ причинами остановки работы во Львове назвали сложную эпидемиологическую ситуацию и временную оптимизацию штата по аналогии с правительствами западных стран. Однако документы (паспорта, справки о прекращении гражданства и отсутствии судимости) будут выдавать без записи по понедельникам с 14:00 до 17:00.

Также отметили, что в диппредставительстве, по независящим от них причинам, полностью отключили телефонную связь. В случае необходимости рекомендуют обращаться в консульский отдел посольства России в Киеве.

Напомним

21 февраля стало известно, что Генеральное консульство России в Одессе остановило запись на прием из-за оптимизации штата.